Jon Insausti se marca como propósito que Donostia sea la ciudad "más feliz y próspera" de Europa
El Ayuntamiento de San Sebastián ha reflexionado sobre las necesidades futuras de la ciudad y de sus ciudadanos, en un acto realizado en el teatro Victoria Eugenia, bajo el título Donostiarra 2040 Topera! El alcalde, Jon Insausti, ha reconocido que el reto principal es conseguir una ciudad hecha "por los donostiarras para los donostiarras".
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Ansola responde a Otegi que el PNV sigue siendo líder en las encuestas “porque da respuesta” a las necesidades de los vascos
El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha respondido hoy en Radio Euskadi a las palabras de Arnaldo Otegi, asegurando que no ve "para nada nervioso" a Aitor Esteban, y ha defendido que el PNV sigue siendo líder en las encuestas porque "da respuesta" a las necesidades de los vascos. Por otro lado, Ansola asegura desde el PNV consideran que Mikel Hidalgo es el candidato “perfecto” para afrontar los retos de futuro de Bilbao.
Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"
En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".
Mojtar Leboihi, representante del pueblo saharaui en Euskadi: “Ya llevamos muchos muertos con drones en esta última guerra”
Marruecos mató el pasado domingo a tres miembros del Frente Polisario, atacando con drones el coche en el que viajaban. Uno de ellos era Lahbib Abdulaziz, destacado dirigente del Polisario e hijo del que fue presidente saharaui Mohamed Abdulaziz. El ataque se produjo, además, el mismo día en el que el representante de la ONU para el Sáhara visitaba los campamentos de Tinduf.
Los transbordos en el transporte público de Bizkaia serán gratuitos en 2027
La primera fase arrancará el 1 de octubre de 2026 con una prueba piloto. Asimismo, el territorio pasará de 5 zonas a 3, lo que permitirá simplificar el actual sistema tarifario.
El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado los avances en la negociación con los profesionales sanitarios de Euskadi, al tiempo que ha criticado la gestión del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.
Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir", responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez.
¿Quién es Mikel Hidalgo, el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao?
El bilbaíno, nacido en 1993, ha desarrollado su carrera entre el sector privado y el Gobierno Vasco, donde trabaja desde 2022 en proyectos ligados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Será noticia: Arranque del 90 Aniversario del Gobierno Vasco, León XIV en Barcelona y presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mikel Hidalgo designado candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao a la espera de la ratificación de las bases
Hidalgo tiene 33 años y es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Forma parte de la Lehendakaritza de Imanol Pradales, como uno de los responsables de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.