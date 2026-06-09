Los transbordos en el transporte público de Bizkaia serán gratuitos en 2027

A partir del 2027, los transbordos entre los diversos operadores del transporte público de Bizkaia se podrán hacer de manera gratuita. Así lo ha anunciado este martes la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Ha subrayado además que en lo que va de legislatura la inversión de la entidad foral en transporte público ha sido de 750 millones y ha resaltado que en los próximos 10 años la inversión comprometida se elevará hasta los 2.00.

"Está siendo la legislatura de la movilidad sostenible en Bizkaia”, ha asegurado Etxanobe durante la presentación del cronograma de implantación de las medidas recogidas en el Plan para Impulsar el Transporte Público en Bizkaia, presentado en noviembre de 2023.

Su culminación está prevista para 2027, con la implantación completa del conjunto de medidas contempladas, según ha informado la entidad foral.

En su intervención, la diputada general ha destacado que en 2025 se alcanzaron en Bizkaia los 215 millones de viajes, Metro Bilbao ha consolidado los 100 millones de desplazamientos anuales y Bizkaibus creció un 8,7 % respecto al año anterior.

El Plan para Impulsar el Transporte Público en Bizkaia contempla en su conjunto seis medidas estructurales propuestas por la institución foral.

Bizkaibus, dentro de los títulos temporales de CTB

La inclusión de Bizkaibus en los títulos temporales del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ya está ejecutada de tal modo que los usuarios de Bizkaibus pueden acceder a los mismos títulos temporales que quienes viajan en Metro Bilbao y beneficiarse de los descuentos previstos para los usos más intensivos.

Nueva zonificación de Bizkaia

Bizkaia pasará de 5 zonas a 3, lo que permitirá simplificar el actual sistema tarifario. La medida comenzará a implantarse el 31 de enero de 2027, y supondrá la integración de la actual zona 5 en la 4 y de la zona 3 en la 2, aplicando en cada caso la tarifa de la zona absorbente.

Esta reordenación afectará al conjunto de operadores integrados en el sistema de transporte público de Bizkaia (Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus y Renfe Cercanías).

Supresión de los costes del transbordo

Se está desarrollando la eliminación del coste de los transbordos entre operadores. Para su implantación, se tomará como referencia el modelo ya existente entre Metro Bilbao y Euskotren en la Línea 3, y su aplicación se extenderá de forma progresiva a Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus, Bilbobus, Renfe Cercanías y los transportes públicos municipales.

La primera fase arrancará el 1 de octubre de 2026 con una prueba piloto entre Metro Bilbao y Euskotren en el tramo de Txorierri, que permitirá validar el modelo de reparto y gestión. Posteriormente, a lo largo de 2027, la medida se extenderá al conjunto del sistema ferroviario, tranviario y por carretera.

Como paso previo, ya se ha ejecutado la eliminación de los transbordos internos en Bizkaibus, tras adaptar el software de validación para incorporar esta casuística.