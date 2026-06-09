Los transbordos en el transporte público de Bizkaia serán gratuitos en 2027
La primera fase arrancará el 1 de octubre de 2026 con una prueba piloto. Asimismo, el territorio pasará de 5 zonas a 3, lo que permitirá simplificar el actual sistema tarifario.
A partir del 2027, los transbordos entre los diversos operadores del transporte público de Bizkaia se podrán hacer de manera gratuita. Así lo ha anunciado este martes la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.
Ha subrayado además que en lo que va de legislatura la inversión de la entidad foral en transporte público ha sido de 750 millones y ha resaltado que en los próximos 10 años la inversión comprometida se elevará hasta los 2.00.
"Está siendo la legislatura de la movilidad sostenible en Bizkaia”, ha asegurado Etxanobe durante la presentación del cronograma de implantación de las medidas recogidas en el Plan para Impulsar el Transporte Público en Bizkaia, presentado en noviembre de 2023.
Su culminación está prevista para 2027, con la implantación completa del conjunto de medidas contempladas, según ha informado la entidad foral.
En su intervención, la diputada general ha destacado que en 2025 se alcanzaron en Bizkaia los 215 millones de viajes, Metro Bilbao ha consolidado los 100 millones de desplazamientos anuales y Bizkaibus creció un 8,7 % respecto al año anterior.
El Plan para Impulsar el Transporte Público en Bizkaia contempla en su conjunto seis medidas estructurales propuestas por la institución foral.
Bizkaibus, dentro de los títulos temporales de CTB
La inclusión de Bizkaibus en los títulos temporales del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ya está ejecutada de tal modo que los usuarios de Bizkaibus pueden acceder a los mismos títulos temporales que quienes viajan en Metro Bilbao y beneficiarse de los descuentos previstos para los usos más intensivos.
Nueva zonificación de Bizkaia
Bizkaia pasará de 5 zonas a 3, lo que permitirá simplificar el actual sistema tarifario. La medida comenzará a implantarse el 31 de enero de 2027, y supondrá la integración de la actual zona 5 en la 4 y de la zona 3 en la 2, aplicando en cada caso la tarifa de la zona absorbente.
Esta reordenación afectará al conjunto de operadores integrados en el sistema de transporte público de Bizkaia (Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus y Renfe Cercanías).
Supresión de los costes del transbordo
Se está desarrollando la eliminación del coste de los transbordos entre operadores. Para su implantación, se tomará como referencia el modelo ya existente entre Metro Bilbao y Euskotren en la Línea 3, y su aplicación se extenderá de forma progresiva a Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus, Bilbobus, Renfe Cercanías y los transportes públicos municipales.
La primera fase arrancará el 1 de octubre de 2026 con una prueba piloto entre Metro Bilbao y Euskotren en el tramo de Txorierri, que permitirá validar el modelo de reparto y gestión. Posteriormente, a lo largo de 2027, la medida se extenderá al conjunto del sistema ferroviario, tranviario y por carretera.
Como paso previo, ya se ha ejecutado la eliminación de los transbordos internos en Bizkaibus, tras adaptar el software de validación para incorporar esta casuística.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado los avances en la negociación con los profesionales sanitarios de Euskadi, al tiempo que ha criticado la gestión del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.
Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir", responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez.
¿Quién es Mikel Hidalgo, el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao?
El bilbaíno, nacido en 1993, ha desarrollado su carrera entre el sector privado y el Gobierno Vasco, donde trabaja desde 2022 en proyectos ligados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Será noticia: Arranque del 90 Aniversario del Gobierno Vasco, León XIV en Barcelona y presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mikel Hidalgo designado candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao a la espera de la ratificación de las bases
Hidalgo tiene 33 años y es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Forma parte de la Lehendakaritza de Imanol Pradales, como uno de los responsables de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El consejero Martínez anuncia la tramitación de la ley que regulará la participación de los pacientes en la sanidad
Se trata de una medida pionera porque, de aprobarse, será la primera ley del Estado que permita la participación de las asociaciones de pacientes "en el diseño y toma decisiones de las políticas de salud" El consejero quiere comenzar la tramitación en un mes elevando un anteproyecto al Consejo de Gobierno.
Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso para hablar sobre las últimas causas que afectan al PSOE
El presidente del Gobierno de España Sánchez pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez.
La abstención de EH Bildu permite al PNV avanzar en la tramitación de su reforma de la Ley de Empleo Público
La coalición considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara", el no acuerdo no es una opción. La proposición original de EH Bildu, por su parte, también continúa la tramitación en la comisión.
PNV mantendría el liderazgo en Álava y Bizkaia, mientras EH Bildu se impondría en Gipuzkoa
La encuesta del Gobierno Vasco sitúa al PSE-EE como tercera fuerza en los tres territorios y prevé una abstención cercana al 41%.