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Bizkaiko garraio publikoen artean egindako aldaketak doakoak izango dira 2027an

Lehen fasea 2026ko urriaren 1ean hasiko da, Metro Bilbaoren eta Euskotrenen arteko proba pilotu batekin. Era berean, lurraldea 5 gunetik 3ra pasako da, eta horrek egungo tarifa-sistema sinplifikatzea ahalbidetuko du.

Metro Bilbao
Metro Bilbaoko artxiboko irudia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2027tik aurrera, Bizkaiko garraio publikoko operadoreen arteko garraiobide-aldaketak doan egin ahal izango dira. Hala iragarri du astearte honetan Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak.

Gainera, azpimarratu du legealdi honetan foru erakundeak 750 milioi euroko inbertsioa egin duela garraio publikoan, eta nabarmendu du datozen 10 urteetan 2.700 milioi euroko inbertsioa egingo duela.

"Bizkaian mugikortasun iraunkorraren legealdia izaten ari da honako hau", ziurtatu du Etxanobek, 2023ko azaroan aurkeztu zuten Bizkaian Garraio Publikoa Bultzatzeko Planean jasotako neurriak ezartzeko kronogramaren aurkezpenean.

Aurreikusi dute neurri guztiak ezarrita egongo direla 2027rako, foru erakundeak jakinarazi duenez.

Bere hitzaldian, ahaldun nagusiak nabarmendu du 2025ean Bizkaian 215 milioi bidaia izan zirela, Metro Bilbaok urteko 100 milioi joan-etorriak finkatu dituela eta Bizkaibusen erabilera % 8,7 hazi zela aurreko urtearen aldean.

Bizkaian Garraio Publikoa Bultzatzeko Planak foru erakundeak proposatutako sei egiturazko neurri jasotzen ditu.

Bizkaibus, BGPko aldi baterako tituluen barruan

Bizkaibus Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BGP) aldi baterako tituluetan sartzea gauzatuta dago, eta, beraz, Bizkaibusen erabiltzaileek Metro Bilbaon bidaiatzen dutenen aldi baterako titulu berberak eskuratu ahal izango dituzte eta erabilera intentsiboagoetarako aurreikusitako deskontuak baliatu ahal izango dituzte.

Bizkaiko gune-sistema berria

Bizkaia 5 gunetik 3ra igaroko da, eta horrek egungo tarifa-sistema sinplifikatzea ahalbidetuko du. Neurria 2027ko urtarrilaren 31n hasiko da ezartzen, eta egungo 5. eremua 4.ean eta 3. gunea 2.ean sartzea ekarriko du, kasu bakoitzean gune xurgatzailearen tarifa aplikatuz.

Berrantolaketa horrek Bizkaiko garraio publikoaren sisteman integratutako operadoreei eragingo die (Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus eta Renfe aldiriak).

Garraiobide-aldaketaren kostuak kentzea

Operadoreen arteko garraiobide-aldaketaren kostua ezabatzeko sistema garatzen ari dira. Horretarako, 3. linean Metro Bilbaoren eta Euskotrenen artean dagoen eredua hartuko dute erreferentziatzat, eta pixkanaka Metro Bilbaora, Euskotrenera, Bizkaibusera, Bilbobusera, Renfe Aldirietara eta udal garraio publikoetara hedatuko da.

Lehen fasea 2026ko urriaren 1ean hasiko da, Metro Bilbaoren eta Euskotrenen arteko proba pilotu batekin, Txorierriko tartean, banaketa eta kudeaketa eredua baliozkotzeko. Ondoren, 2027an zehar, trenbide-, tranbia- eta errepide-sistemetara hedatuko da neurria.

Aurreko urrats gisa, dagoeneko Bizkaibusen barneko garraiobide-aldaketak ezabatu dira, balidazio-softwarea kasuistika hori txertatzeko egokitu ondoren.

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