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Será noticia: Arranque del 90 Aniversario del Gobierno Vasco, León XIV en Barcelona y presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
BILBAO, 21/04/2026.- El Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Imanol Pradales (c) y con motivo de su 90 aniversario, ha celebrado este martes su Consejo de Gobierno en el Hotel Carlton de Bilbao, que durante la Guerra Civil albergó la sede del primer Ejecutivo vasco. EFE/ Miguel Toña
Reunión del Consejo de Gobierno en el hotel Carlton de Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera, Leon XIV.a Bartzelonan eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 9 de junio de 2026:

- Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco: El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto de arranque y presentación del programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco en Ajuria Enea (12:00 horas). 

- León XIV en Barcelona: El papa León XIV llega hoy a Barcelona donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio. Su llegada está prevista al aeropuerto de El Prat a las 12:25 horas. A las 13:00 horas pronunciará una homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Ya a las 20:00 horas realizará un discurso en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys'.

- Presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria: Bertsozale Elkartea presenta el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria que arrancará el 19 de septiembre y finalizará, con la final en el Navarra Arena, el domingo, 20 de diciembre. 

Gobierno Vasco Imanol Pradales Papa León XIV Barcelona Iglesia Católica Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Política

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