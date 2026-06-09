Será noticia: Arranque del 90 Aniversario del Gobierno Vasco, León XIV en Barcelona y presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 9 de junio de 2026:

- Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco: El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto de arranque y presentación del programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco en Ajuria Enea (12:00 horas).

- León XIV en Barcelona: El papa León XIV llega hoy a Barcelona donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio. Su llegada está prevista al aeropuerto de El Prat a las 12:25 horas. A las 13:00 horas pronunciará una homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Ya a las 20:00 horas realizará un discurso en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys'.



- Presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria: Bertsozale Elkartea presenta el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria que arrancará el 19 de septiembre y finalizará, con la final en el Navarra Arena, el domingo, 20 de diciembre.