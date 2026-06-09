Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera, Leon XIV.a Bartzelonan eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena oroitzeko urteari hasiera emateko eta aurkezteko ekitaldia egingo da Ajuria Enean, 12:00etan, Imanol Pradales lehendakaria buru dela.
- Leon XIV.a, Bartzelonan: Leon XIV.a aita santua Bartzelonara iritsiko da eta gaur-biharretan han egongo da. 12:25 aldera helduko da Prat aireportura, eta 13:00etan homilia egingo du Santa Creu eta Santa Eulàlia katedralean. 20:00etan Lluis Companys estadio olinpikoan hitzaldia egingo du.
- Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena: Bertsozale elkarteak irailaren 19an hasi eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan amaituko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa aurkeztuko du.
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2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek, ETAko presoen auzia behin betiko ixten dela irudikatzeko
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