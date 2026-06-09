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Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera, Leon XIV.a Bartzelonan eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
BILBAO, 21/04/2026.- El Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Imanol Pradales (c) y con motivo de su 90 aniversario, ha celebrado este martes su Consejo de Gobierno en el Hotel Carlton de Bilbao, que durante la Guerra Civil albergó la sede del primer Ejecutivo vasco. EFE/ Miguel Toña

Eusko Jaurlaritzak Carlton hotelean (Bilbo) gobernu bilera egin zuenekoa. Artxiboko argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena oroitzeko urteari hasiera emateko eta aurkezteko ekitaldia egingo da Ajuria Enean, 12:00etan, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. 

- Leon XIV.a, Bartzelonan: Leon XIV.a aita santua Bartzelonara iritsiko da eta gaur-biharretan han egongo da. 12:25 aldera helduko da Prat aireportura, eta 13:00etan homilia egingo du Santa Creu eta Santa Eulàlia katedralean. 20:00etan Lluis Companys estadio olinpikoan hitzaldia egingo du. 

- Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena: Bertsozale elkarteak irailaren 19an hasi eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan amaituko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa aurkeztuko du.

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Leon XIV Aita Santua Bartzelona Eliza Katolikoa Euskal herriko bertsolari txapelketa nagusia Politika

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