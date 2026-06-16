El lehendakari alerta de que el poder judicial “no está sometido a contrapesos y controles”

EITB entrevista al lehendakari Imanol Pradales en la mitad de su mandato desde el jardín de Ajuria Enea sobre los temas que preocupan a la ciudadanía. En su opinión, "Sanchez debe dar un sentido a la legislatura", con temas como el traspaso de competencias. En ese sentido, ha adelantado que el lunes, 22 de junio, se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias.