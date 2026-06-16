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El lehendakari alerta de que el poder judicial “no está sometido a contrapesos y controles”

18:00 - 20:00

Última actualización

Preguntado por si Pedro Sánchez está siendo víctima de lawfare, Imanol Pradales ha destacado la ausencia de controles sobre el poder judicial, lo que no quiere decir que exista una campaña contra el PSOE, ya que la casuística sobre los diferentes casos que le afectan “es muy diversa”.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Pedro Sánchez Política

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