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Entrevista al lehendakari Imanol Pradales, esta noche, en ETB2

La entrevista se emitirá en directo, desde Ajuria Enea, a partir de las 21:30 horas. También se podrá seguir en Orain y en ETB On. 

Imanol Pradales lehendakaria Ajuria Enean
Entrevista al lehendakari Imanol Pradales, esta noche, en ETB
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en
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EITB

Última actualización

Tras la segunda edición de Teleberri, el periodista Dani Álvarez entrevistará esta noche al lehendakari Imanol Pradales, en directo desde Ajuria Enea. Además, de en ETB2 la entrevista se emitirá en directo en Orain y en la plataforma ETB On, a partir de las 21:30 horas.

En el ecuador de la legislatura, el lehendakari analizará los retos actuales y los proyectos de futuro de su Gobierno. 

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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