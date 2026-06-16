Entrevista al lehendakari Imanol Pradales, esta noche, en ETB2

Tras la segunda edición de Teleberri, el periodista Dani Álvarez entrevistará esta noche al lehendakari Imanol Pradales, en directo desde Ajuria Enea. Además, de en ETB2 la entrevista se emitirá en directo en Orain y en la plataforma ETB On, a partir de las 21:30 horas.

En el ecuador de la legislatura, el lehendakari analizará los retos actuales y los proyectos de futuro de su Gobierno.