Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en
Elkarrizketa Orain eta ETB On plataformetan ere jarraitu ahal izango da, 20:30etik aurrera.
Iluntzeko Gaur Egun albistegiaren ondotik, Nerea Reparaz kazetariak Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa egingo dio, Ajuria Enetik, zuzenean. ETB1en ez ezik, Orain eta ETB On plataformetan jarraitu ahal izango da, 20:30etik aurrera.
Legegintzaldiaren erdialdera iritsi den honetan, egungo erronkak eta Gobernuaren etorkizuneko proiektuak aztertuko dituzte.
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Albiste izango dira: Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa ETBn, AEB eta Iranen arteko bake akordioa eta medikuen greba
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Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa
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