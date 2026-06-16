Ajuria Enea
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Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en

Elkarrizketa Orain eta ETB On plataformetan ere jarraitu ahal izango da, 20:30etik aurrera. 

Imanol Pradales lehendakaria Ajuria Enean
Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa, gaur gauean, ETBn
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EITB

Azken eguneratzea

Iluntzeko Gaur Egun albistegiaren ondotik, Nerea Reparaz kazetariak Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa egingo dio, Ajuria Enetik, zuzenean. ETB1en ez ezik, Orain eta ETB On plataformetan jarraitu ahal izango da, 20:30etik aurrera

Legegintzaldiaren erdialdera iritsi den honetan, egungo erronkak eta Gobernuaren etorkizuneko proiektuak aztertuko dituzte.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

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