Iraola reprocha a PNV y EH Bildu "incoherencias" en el debate sobre la sokamuturra de Eibar
Tras defender que la recuperación de la sokamuturra en las fiestas de San Juan responde a una demanda ciudadana, el alcalde de Eibar, Jon Iraola (PSE-EE), ha denunciado la "incoherencia" de PNV y EH Bildu ante la polémica suscitada. El regidor acusa a ambas formaciones de actuar con "tacticismo político", al considerar que mantienen una postura diferente en aquellos municipios donde gobiernan.
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