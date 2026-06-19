SOKAMUTURRA, EN EIBAR
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Iraola reprocha a PNV y EH Bildu "incoherencias" en el debate sobre la sokamuturra de Eibar

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Jon Iraola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iraolak EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du Eibarko sokamuturraren auzian
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EITB

Última actualización

Tras defender que la recuperación de la sokamuturra en las fiestas de San Juan responde a una demanda ciudadana, el alcalde de Eibar, Jon Iraola (PSE-EE), ha denunciado la "incoherencia" de PNV y EH Bildu ante la polémica suscitada. El regidor acusa a ambas formaciones de actuar con "tacticismo político", al considerar que mantienen una postura diferente en aquellos municipios donde gobiernan. 

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