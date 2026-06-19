Iraolak EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du Eibarko sokamuturraren auzian
Eibarko San Joan jaietan sokamuturra berreskuratzea herritarren eskaria izan dela esan du Jon Iraola Eibarko alkateak (PSE-EE). Gaiak eragin duen polemika dela eta, EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du, eurek gobernatzen duten udaletan beste jarrera bat omen dutelako. Hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi die bi taldeoi.
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Hauek dira Zapaterok Plus Ultra auziko epailearen aurrean egindako deklarazioaren pasarte nabarmenenak
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ukatu egin zuen Plus Ultra aire konpainiaren erreskatean inolako esku hartzerik izan zuela eta bere bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien inguruan erantzutea saihestu zuen.
Euskararen alorrean harago joateko eskatu dio Barkosek Chiviteri eta zonifikazioa kentzeko
Nafarroako presidente ohiaren ustez, euskara berezko hizkuntza gisa aitortzeak "ez luke ezer aldatuko", eta hizkuntza lurralde osoan ofizial egitea aldarrikatu du.
Getxoko Irurak Bat jauregia eraistearen inguruko ikerketarekin jarraitzea zalantzan jarri du epaileak
Epaitegiak bertan behera utzi ditu hainbat eginbide, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak duela gutxi emandako epai bati buruzko iritzia eskatu die aldeei, ikertutako gertakarien balorazio penalean eragina izan dezakeelakoan.
Peinado epaileak pieza berri bat ireki du Begoña Gomez auzian, eta beste bi delitu egotzi dizkio Sanchezen emazteari
Sumarioaren zati nagusiari buruzko atariko entzunaldia astelehenean egin zuen magistratuak, eta orain, pieza berri bat zabaltzea erabaki du, prebarikazioagatik eta EBri iruzur egiteagatik.
Diez Antxustegik espero du enplegu publikoaren legea onartzea eta gerora "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri
EAJk Legebiltzarrean duen bozeramailearen hitzetan, jeltzaleek egindako proposamena "zuhurragoa" da eta segurtasun juridiko handiagoa ematen du. Behin onartuta, "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri, "nahikoa ez bada" hartu beharreko neurriak aztertzeko.
Otxandiano: "Akordiorik ez badago, Pradales lehendakariarekin bilera bat eskatuko dut egoera desblokeatzeko"
"Akordioaren parametroak argi daude", Otxandianoren ustez, eta "akordiorik eza ez da aukera bat eta arduraz jokatzeko momentua da", erantsi du. "Lirika eta erretorikaren gainetik, Agirre lehendakariaren izpiritua eta ondare politikoa hiru herrialde hauetan benetan praktikan jartzeko borondatea dago", EH Bilduko bozeramailearen arabera.
18 pertsona hil dira Israelgo Armadak Libano hegoaldearen aurka egindako bonbardaketetan
AEBrekin lortutako akordio-memorandumari eutsiz, Iranek eskatu du Israelek atzera egiteko eta erasoak bertan behera uzteko. Israelgo Gobernuak, bere aldetik, behin baino gehiagotan adierazi du akordio horrek ez duela bera lotzen.
Sanchez, aurrekontuen harira: "Negoziatuko dugu, eta erabakiak hartu behar badira, hipotesi horiek ematean hartuko ditugu"
Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du kontu publikoak aurrera ateratzeko negoziatuko duela, eta adierazi du erabakiak "hipotesi horiek gertatzen direnean" hartuko direla; Exekutiboko iturriek, berriz, azpimarratu dute asmoa legealdia agortzea dela, eta testuinguru honetan baztertu egin dute aurten hauteskundeak deitzea.
Musikaren sektorerako laguntzen banaketaren gardentasuna defendatu du Bengoetxeak, hainbat artistaren kritiken aurrean
Euskal musikaren sektorerako laguntza publikoen banaketaren inguruan sortutako polemikaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak hainbat artistak egindako kritikei erantzun die. Laguntzak esleitzeko irizpideei buruzko zalantzen aurrean, Ibone Bengoetxeak prozesua zorrotza dela eta gardentasun osoz gauzatzen dela adierazi du.