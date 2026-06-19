SOKAMUTURRA, EIBARREN
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Iraolak EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du Eibarko sokamuturraren auzian

Iragarkia
Jon Iraola
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eibarko San Joan jaietan sokamuturra berreskuratzea herritarren eskaria izan dela esan du Jon Iraola Eibarko alkateak (PSE-EE). Gaiak eragin duen polemika dela eta, EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du, eurek gobernatzen duten udaletan beste jarrera bat omen dutelako. Hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi die bi taldeoi. 

Eguneko Titularrak PSE EE EH Bildu EAJ-PNV Jaiak Politika

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