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María Chivite: "Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo"

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Euskaraz irakurri: Maria Chivite: "Inork zerbait egin badu, ordain dezala, baina ez naiz ni izango"
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EITB

Última actualización

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este viernes a UPN, quien le ha llamado a comparecer en el Parlamento sobre el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que "cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada" sobre ella. "La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos, porque no hay nada", ha subrayado.

Navarra Gobierno de Navarra María Chivite Política

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