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Zupiria insiste en que es "inaceptable" la actuación de la Policía Nacional en Bilbao 

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Bingen Zupiria Segurtasun sailburua
18:00 - 20:00
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria, hoy, en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Espainiako Poliziak Bilbon egindako esku hartzea "onartezina" izan dela berretsi du Zupiriak
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que no va a "polemizar" con los sindicatos de la Policía Nacional. 

Política Gobierno Vasco

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