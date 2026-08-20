CRISIS MIGRATORIA
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Gipuzkoa exige al Gobierno de España un "plan estructural" para la acogida de menores migrantes

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido en que "no puede ser que se improvise de nuevo una solución".

(Foto de ARCHIVO) Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS 10/8/2026
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Gipuzkoak "plan estruktural bat" eskatu dio Espainiako Gobernuari Ceutako adingabeak hartzeko
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EITB

Última actualización

La Diputación de Gipuzkoa ha exigido al Gobierno de España la articulación de un plan estructural y estable para la acogida de las personas menores sin acompañamiento, rechazando medidas temporales o improvisadas ante la situación de Ceuta. 

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido en que "no puede ser que se improvise de nuevo una solución" y ha detallado que el territorio histórico tutela actualmente a 900 menores, de los cuales cerca de 200 son de origen extranjero.

Berasaluze ha criticado la postura del Partido Popular respecto a las reubicaciones y ha apelado a la corresponsabilidad institucional: "No puede ser que algunos acojamos y otros no". En este sentido, ha recordado las palabras del lehendakari sobre la presión que sufren las comunidades fronterizas, defendiendo que la protección de la infancia debe ser una tarea compartida por todos los territorios.

Esta declaraciones coincide con la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra el próximo jueves. En este encuentro, el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas abordarán por primera vez la crisis de Ceuta.

 

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