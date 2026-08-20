Gipuzkoa exige al Gobierno de España un "plan estructural" para la acogida de menores migrantes

La Diputación de Gipuzkoa ha exigido al Gobierno de España la articulación de un plan estructural y estable para la acogida de las personas menores sin acompañamiento, rechazando medidas temporales o improvisadas ante la situación de Ceuta.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido en que "no puede ser que se improvise de nuevo una solución" y ha detallado que el territorio histórico tutela actualmente a 900 menores, de los cuales cerca de 200 son de origen extranjero.

Berasaluze ha criticado la postura del Partido Popular respecto a las reubicaciones y ha apelado a la corresponsabilidad institucional: "No puede ser que algunos acojamos y otros no". En este sentido, ha recordado las palabras del lehendakari sobre la presión que sufren las comunidades fronterizas, defendiendo que la protección de la infancia debe ser una tarea compartida por todos los territorios.

Esta declaraciones coincide con la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra el próximo jueves. En este encuentro, el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas abordarán por primera vez la crisis de Ceuta.