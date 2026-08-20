Chivite pide "poner humanidad a la política" ante la situación de las personas menores que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento

La situación en Irun ha provocado un cruce de reproches entre las instituciones después de los problemas de tráfico registrados durante la última semana. La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha defendido las gestiones realizadas por la Ertzaintza y ha señalado a las autoridades francesas como responsables de agilizar el tráfico en la frontera.