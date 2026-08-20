MIGRAZIO-KRISIA
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"Politikan gizatasunez jardutea" eskatu du Chivitek, Ceutan bakarrik dauden adingabeen egoeraren aurrean

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GRAFCAV7546. PAMPLONA, 20/08/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite, atiende a los periodistas durante su visita este jueves a las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Psicosocial Baztán, en el barrio pamplonés de San Jorge, donde ha querido destacar el compromiso del Gobierno de Navarra con la “recuperación e integración social de las personas con trastorno mental grave, mediante estrategias de apoyo comunitario, una red de centros de rehabilitación psicosocial y pisos integrados en la Comunidad en todo el territorio”. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
Maria Chivite Nafarroako presidentea. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivitek eskatu du alde batera uzteko Ceutan familiarik gabe dauden haurren egoera "deshumanizatzeko" ahalegina. Adingabe horien "muturreko egoera" nabarmendu du Nafarroako presidenteak, eta berretsi du Nafarroak beteko dituela bere betebeharrak, baina gainerako erkidegoei ere gauza bera egiteko deia luzatu die. 

Nafarroak adingabeen banaketa "beteko" du, baina ez du beste erkidegoen "elkartasunik eza ordainduko"
Maroko Nafarroako Gobernua Migrazioa Politika

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ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Konpartsek eta Sarek manifestazioa deitu dute abuztuaren 28rako, 2027an "euskal presorik egon ez dadin" aldarrikatzeko

Sarek eta Bilboko Konpartsek Etxera Eguna deitu dute abuztuaren 28rako, Aste Nagusi betean, “euskal preso, iheslari eta deportatuak etxera itzultzea” aldarrikatzeko. Horretarako, manifestazioa eta herri-bazkaria egingo dute. Halaber, gaurko agerraldian, 2027ko jaiak presorik eta errepresaliaturik gabeko lehenak izatea jarri dute helburutzat.

CEUTA, 17/08/2026.- Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), este lunes, en compañía de varios miembros del ejecutivo local. EFE/Reduan
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Duela  min.

"Errealitatea makillatzea" egotzi dio Ceutako presidenteak Gobernuari, eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio

Juan Vivasek gogor kritikatu du Gobernua uztailaren 30ean eta 31n Marokotik 70.000 pertsona inguru hiri autonomora sartu ondoren sortu den migrazio-krisiaren aurrean "erantzun ezagatik" eta "pasibotasunagatik". Agerraldi batean, Vivasek galdetu du ea Gobernuaren pasibotasunak Maroko "ez molestatzea" bilatzen duen, eta iragarri du botere judizialera eta beste estamentu batzuetara joko duela krisia 30 eguneko gehieneko epean konpontzen ez bada.

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