MENORES EN CEUTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español cree factible el traslado de 500 niñas a la Península "en pocas semanas"

El área de Juventud e Infancia afirma que lleva una semana trabajando en este asunto con las autoridades de Ceuta y que redactará una propuesta concreta.
Varios inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. Marcos Moreno / Europa Press 20/8/2026
Menores hacinados en Ceuta. Foto: Europa Press.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, considera "factible" llevar a cabo "en un plazo de pocas semanas" el traslado de 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta a la Península y, para ello, confía en la "voluntad" del Gobierno de la ciudad autónoma.

Pérez Correa cifra en 1400 los menores que están pernoctando en los recursos de la ciudad autónoma, pero asegura que "hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni filiación".

Así, reconoce que hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque piensan que van a ser devueltos y otros que permanecen escondidos en casas de familiares o conocidos, fundamentalmente niñas, que podrían haber llegado antes del "salto migratorio" del pasado 30 de julio.

Por tanto, "en el campo de la infancia estamos en una situación de absoluta anormalidad que hay que solventar de manera urgente", subraya Pérez Correa, quien considera que “solo falta la voluntad de Ceuta”.

Propuesta concreta

El secretario de Estado Juventud e Infancia resta importancia a las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, en las que aseguraba no tener constancia de ese traslado, y afirma que su Departamento lleva una semana trabajando junto con las autoridades de la ciudad autónoma.

"Puedo asegurar que esa propuesta ha sido trasladada no solo a consejeros del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente", indica el secretario de Estado, que considera que lo que quiere decir Vivas es que "no tiene una propuesta concreta".

"Si lo que quiere el Gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener porque vamos a concretar incluso el expediente individualizado de cada niña, porque obviamente hay una situación de hacinamiento y recursos saturados, que es un peligro, especialmente para las niñas", recalca. 

El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta
Migración Política

Te puede interesar

GRAFCAV7546. PAMPLONA, 20/08/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite, atiende a los periodistas durante su visita este jueves a las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Psicosocial Baztán, en el barrio pamplonés de San Jorge, donde ha querido destacar el compromiso del Gobierno de Navarra con la “recuperación e integración social de las personas con trastorno mental grave, mediante estrategias de apoyo comunitario, una red de centros de rehabilitación psicosocial y pisos integrados en la Comunidad en todo el territorio”. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Chivite pide "poner humanidad a la política" ante la situación de las personas menores que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido que se deje de "deshumanizar" la situación de los niños y niñas que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento familiar. Tras recordar la "extrema vulnerabilidad" de los menores, Chivite ha reafirmado que Navarra cumplirá con sus obligaciones de acogida solidaria y ha apelado a que el resto de comunidades autónomas hagan lo propio ante las responsabilidades legales existentes.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La alcaldesa denuncia la “soledad” de Irun ante el tráfico fronterizo y el Gobierno Vasco señala a Francia

La situación en Irun ha provocado un cruce de reproches entre las instituciones después de los problemas de tráfico registrados durante la última semana. La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha defendido las gestiones realizadas por la Ertzaintza y ha señalado a las autoridades francesas como responsables de agilizar el tráfico en la frontera.
FOTODELDÍA CEUTA, 09/08/2026.- Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre en la barriada de La Reina, en la periferia de Ceuta. Se tumban en el suelo para descansar, sobre mantas que han cedido los vecinos o alfombras que una mezquita les ha dejado. Hay mucha precariedad: no disponen de duchas, solo tienen un baño y la mayor parte del recinto no cuenta con sombra a pesar del fuerte sol en las horas centrales del día. A pesar de las carencias, para Wiam que tiene de 23 años y llegó a la ciudad nadando,, compartir espacio de forma exclusiva con otras mujeres y niños ha sido determinante para superar el impacto emocional de la travesía."Mi padre quería abusar de mí en Marruecos y me amenazó con matarme si volvía. Necesitaba huir de él y cambiar mi vida", relata a EFE sobre la pesadilla de la que logró escapar. EFE/Laura Rincón En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta

El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia que organizaciones de protección de menores se hagan cargo de su acogida en recursos adaptados, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.
Sare convoca manifestación el día 28 en Bilbao por los presos de ETA REMITIDA / HANDOUT por SARE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/8/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilboko Konpartsak y Sare reclaman que la Aste Nagusia 2027 se celebre "sin presos ni represaliados vascos"

La red ciudadana Sare y Bilboko Konpartsak han convocado para el 28 de agosto, en plena Aste Nagusia, Etxera Eguna, con la celebración de una manifestación para reclamar "el regreso a casa de los presos, huidos y deportados vascos", y una comida popular. Asimismo, han fijado como objetivo que las fiestas de 2027 sean las primeras sin presos ni represaliados.
Cargar más
Publicidad
X