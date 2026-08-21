El Gobierno español cree factible el traslado de 500 niñas a la Península "en pocas semanas"
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, considera "factible" llevar a cabo "en un plazo de pocas semanas" el traslado de 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta a la Península y, para ello, confía en la "voluntad" del Gobierno de la ciudad autónoma.
Pérez Correa cifra en 1400 los menores que están pernoctando en los recursos de la ciudad autónoma, pero asegura que "hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni filiación".
Así, reconoce que hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque piensan que van a ser devueltos y otros que permanecen escondidos en casas de familiares o conocidos, fundamentalmente niñas, que podrían haber llegado antes del "salto migratorio" del pasado 30 de julio.
Por tanto, "en el campo de la infancia estamos en una situación de absoluta anormalidad que hay que solventar de manera urgente", subraya Pérez Correa, quien considera que “solo falta la voluntad de Ceuta”.
Propuesta concreta
El secretario de Estado Juventud e Infancia resta importancia a las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, en las que aseguraba no tener constancia de ese traslado, y afirma que su Departamento lleva una semana trabajando junto con las autoridades de la ciudad autónoma.
"Puedo asegurar que esa propuesta ha sido trasladada no solo a consejeros del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente", indica el secretario de Estado, que considera que lo que quiere decir Vivas es que "no tiene una propuesta concreta".
"Si lo que quiere el Gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener porque vamos a concretar incluso el expediente individualizado de cada niña, porque obviamente hay una situación de hacinamiento y recursos saturados, que es un peligro, especialmente para las niñas", recalca.
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