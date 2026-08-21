TRÁFICO EN IRUN
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Laborda urge la necesidad de la ronda sur, la variante y el tercer carril de la AP-8 en Irun

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Cristina Laborda alcaldesa de Irun
18:00 - 20:00
La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda hoy, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Cristina Laborda Irungo alkateak AP-8ko hegoaldeko erronda, saihesbidea edo hirugarren erreia eraikitzeko beharra azpimarratu du Bentak eta Biriatu artean
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha destacado que las carreteras tardan muchos años en construirse y que hay decisiones que debería haberse tomado hace 20 años. 

Irún Tráfico Autopista A8 Gipuzkoa Política

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