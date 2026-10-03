El PP presenta a Iñaki García Calvo como candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz

PP ha presentado hoy oficialmente a su candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Iñaki García Calvo está preparado, en opinión de los populares, para dirigir el cambio que necesita la ciudad. Le gustaría poner los cimientos para las próximas décadas, ha dicho y promete hacer política de cercanía: sus grandes retos serían la seguridad, la vivienda y los barrios.