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El PP presenta a Iñaki García Calvo como candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz
PP ha presentado hoy oficialmente a su candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Iñaki García Calvo está preparado, en opinión de los populares, para dirigir el cambio que necesita la ciudad. Le gustaría poner los cimientos para las próximas décadas, ha dicho y promete hacer política de cercanía: sus grandes retos serían la seguridad, la vivienda y los barrios.
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