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El PP presenta a Iñaki García Calvo como candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz

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VITORIA, 03/10/2026.- El candidato del PP a alcalde de Vitoria, Iñaki García Calvo, presenta su candidatura para la Alcadía a las elecciones municipales de mayo de 2027, este sábado en un acto celebrado en el barrio de San Martín de la capital vasca. EFE/ Adrian Ruiz Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

PP ha presentado hoy oficialmente a su candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Iñaki García Calvo está preparado, en opinión de los populares, para dirigir el cambio que necesita la ciudad. Le gustaría poner los cimientos para las próximas décadas, ha dicho y  promete hacer política de cercanía: sus grandes retos serían la seguridad, la vivienda y los barrios.

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