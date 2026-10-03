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El próximo 7 de octubre se cumplen 90 años de la creación del primer Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Agirre

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jose antonio agirre lehendakaria
18:00 - 20:00
El lehendakari Aguirre. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Datorren urriaren 7an, 90 urte beteko dira Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zuen lehen Eusko Jaurlaritza sortu zenetik

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Representantes de diferentes ideologías unieron sus fuerzas para formar el primer Gobierno Vasco.  Entre las figuras de mayor peso de aquel Gobierno Vasco destacaban los jeltzales Leizaola, Monzón y De la Torre.

Gobierno Vasco Política

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