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El próximo 7 de octubre se cumplen 90 años de la creación del primer Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Agirre
Representantes de diferentes ideologías unieron sus fuerzas para formar el primer Gobierno Vasco. Entre las figuras de mayor peso de aquel Gobierno Vasco destacaban los jeltzales Leizaola, Monzón y De la Torre.
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