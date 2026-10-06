AMNISTÍA
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Puigdemont: "Fuimos al exilio para hacer política y vamos a volver de la misma manera"

El expresident de Cataluña y líder de Junts no ha detallado la fecha de su regreso. No obstante, ha calificado la decisión del TC como "una derrota de la estrategia de los poderes públicos españoles que han querido impedir y  demorar la Ley de Amnistía".

WATERLOO (Belgium), 06/10/2026.- Former Catalan regional president Carles Puigdemont delivers an institutional statement at the Casa de la Republica in Waterloo, Belgium, 06 October 2026. Spains Supreme Court lifted the arrest warrant against Puigdemont earlier in the day after the Constitutional Court ruled that the amnesty law applies to embezzlement linked to the Catalan independence process, paving the way for his return to Spain after nearly nine years in Belgium. (Bélgica, España) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Carles Puigdemont en su comparecencia en Waterloo. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Politika egiteko Kataluniara itzuliko dela ziurtatu du Carles Puigdemontek

EITB

Última actualización

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes en Waterloo que regresará a Cataluña con el objetivo de hacer política y ha calificado la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía como una “derrota de la estrategia de los poderes públicos españoles que han intentado impedir y demorar la aplicación de la Ley de Amnistía".

Puigdemont ha realizado estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado levantar las medidas cautelares contra él, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación en ámbito del 'procés'.

El líder de Junts no ha dado detalles sobre la fecha de su regreso. NO obstante, ha afirmado que decidieron "ir al exilio para hacer política y vamos a volver de la misma manera", añadiendo además que volverán "al servicio del país, no del partido".

(Estamos trabajando para ampliar la información)

 

Carles Puigdemont Ley de Amnistía Junts per Catalunya Cataluña Política

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