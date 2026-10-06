El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes en Waterloo que regresará a Cataluña con el objetivo de hacer política y ha calificado la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía como una “derrota de la estrategia de los poderes públicos españoles que han intentado impedir y demorar la aplicación de la Ley de Amnistía".

Puigdemont ha realizado estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado levantar las medidas cautelares contra él, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación en ámbito del 'procés'.

El líder de Junts no ha dado detalles sobre la fecha de su regreso. NO obstante, ha afirmado que decidieron "ir al exilio para hacer política y vamos a volver de la misma manera", añadiendo además que volverán "al servicio del país, no del partido".

(Estamos trabajando para ampliar la información)