El PP pide al juez Pedraz que impute al PSOE en el caso Leire Díez alegando que "sufragó" los gastos de la presunta trama

La acusación popular unificada que lidera el PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.



Así lo ha solicitado en un escrito, en el que interesa atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".



La acusación recuerda que el juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, a Cerdán y a abogados por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno español.



Así, relata que la presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido".

