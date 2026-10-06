El PP pide al juez Pedraz que impute al PSOE en el caso Leire Díez alegando que "sufragó" los gastos de la presunta trama
La acusación popular unificada que lidera el PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
Así lo ha solicitado en un escrito, en el que interesa atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".
La acusación recuerda que el juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, a Cerdán y a abogados por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno español.
Así, relata que la presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido".
¿Qué es el caso Leire Díez y de qué acusa ahora el juez Pedraz al PSOE?
La Audiencia Nacional investiga a la exmilitante socialista, Leire Díez, el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. Consulta toda la información sobre el caso.
El juez reclama información al PSOE
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, ha solicitado al PSOE que le remita la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política", y ha emplazado a la Fiscalía Anticorrupción a que informe sobre la petición del PP de citar a la formación socialista como investigada.
Así lo ha ordenado Pedraz en dos providencias en las que también cita como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el próximo 28 de octubre, en el marco de la causa en la que el juez investiga una presunta trama que habría liderado el exdirigente del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista para intentar desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
El juez ha requerido a los servicios jurídicos del PSOE que aporten "la relación completa de los letrados o despachos de abogacía o consultoría" que la formación socialista haya contratado entre 2021 y 2025, "tanto en sus órganos centrales como en los territoriales".