AMNISTIA
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Puigdemont: "Politika egiteko joan ginen erbestera, eta horretarako itzuliko gara"

Kataluniako presidente izandakoak eta Juntseko buruak ez du itzuleraren data zehaztu. Halaber, Auzitegi Konstituzionalaren erabakia "Amnistia Legearen aplikazioa galarazi eta atzeratu nahi izan duten Espainiako botere publikoen estrategiaren porrota" dela esan du.

WATERLOO (Belgium), 06/10/2026.- Former Catalan regional president Carles Puigdemont delivers an institutional statement at the Casa de la Republica in Waterloo, Belgium, 06 October 2026. Spains Supreme Court lifted the arrest warrant against Puigdemont earlier in the day after the Constitutional Court ruled that the amnesty law applies to embezzlement linked to the Catalan independence process, paving the way for his return to Spain after nearly nine years in Belgium. (Bélgica, España) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak astearte honetan Waterloon adierazi du politika egiteko asmoz itzuliko dela Kataluniara, eta Auzitegi Konstituzionalaren erabakia "Amnistia Legearen aplikazioa galarazi eta atzeratu nahi izan duten Espainiako botere publikoen estrategiaren porrota" dela esan du.

Auzitegi Gorenak haren aurkako kautelazko neurriak bertan behera uztea erabaki ostean egin ditu adierazpen horiek Puigdemontek, Auzitegi Konstituzionalak dirua bidegabe erabiltzearen delituan Kataluniako independentistei amnistia ezartzea baieztatu ondoren. 

Juntseko buruzagiak adierazi duenez, "politika egiteko erabaki genuen erbestera joatea, eta horretarako itzuliko gara". Gaineratu du "herrialdearen zerbitzura" itzuliko direla, "ez alderdiaren zerbitzura".

(Informazioa zabaltzeko lanean ari gara)

 

Carles Puigdemont Amnistia Legea Junts per Catalunya Katalunia Politika

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