Puigdemont: "Politika egiteko joan ginen erbestera, eta horretarako itzuliko gara"
Kataluniako presidente izandakoak eta Juntseko buruak ez du itzuleraren data zehaztu. Halaber, Auzitegi Konstituzionalaren erabakia "Amnistia Legearen aplikazioa galarazi eta atzeratu nahi izan duten Espainiako botere publikoen estrategiaren porrota" dela esan du.
Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak astearte honetan Waterloon adierazi du politika egiteko asmoz itzuliko dela Kataluniara, eta Auzitegi Konstituzionalaren erabakia "Amnistia Legearen aplikazioa galarazi eta atzeratu nahi izan duten Espainiako botere publikoen estrategiaren porrota" dela esan du.
Auzitegi Gorenak haren aurkako kautelazko neurriak bertan behera uztea erabaki ostean egin ditu adierazpen horiek Puigdemontek, Auzitegi Konstituzionalak dirua bidegabe erabiltzearen delituan Kataluniako independentistei amnistia ezartzea baieztatu ondoren.
Juntseko buruzagiak adierazi duenez, "politika egiteko erabaki genuen erbestera joatea, eta horretarako itzuliko gara". Gaineratu du "herrialdearen zerbitzura" itzuliko direla, "ez alderdiaren zerbitzura".
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