EAEko PPk hauteskunde-iruzurraren susmoak hauspotu ditu, posta bidezko botoa jomugan jarrita
Javier de Andres presidenteak bat egin du PPko beste buruzagiek botatako susmoekin, hori justifikatzen duen daturik eta frogarik erakutsi gabe. "Tentelak izango ginateke susmorik ez bagenu", esan du.
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak azaroaren 29ko hauteskundeetan iruzurraren susmoak piztu ditu, eskuineko eta eskuin muturreko beste buruzagi batzuek hauteskunde orokorren deialdia jakin ostean egin duten bezala.
Gasteizen emandako prentsaurreko batean, De Andresek posta bidezko botoa izan du jomugan, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak egin zuen bezala, "kasu arraroak egon baitira". EAEko popularren buruak ez du zehaztu zeri buruz ari den, baina "gauza txundigarriak" ikusten ari direla azpimarratu du. "Posta bidezko botoak beti izan du susmo apur bat", gaineratu du.
Esan duenez, euskal PPk posta bidezko botoa jasotzen jarraituko du, "gutaz gehiago fidatzen garelako". “Nola ez dugu susmorik izango Leire Diaz bezalako ‘iturgin’ bat Correosen jarri bazuten? ", gehitu du De Andresek.
Buruzagi popularrak egiaztatutako datu edo frogarik eman gabe piztu du hauteskunde sistemaren gaineko mesfidantza. "Nik badakit ezin dela zaku bat beste batengatik aldatu, ez da erraza, baina... susmatzen dut saiatuko direla? Bai, susmoa dut. Tentelak izango ginateke susmorik ez bagenu", esan du.
PPren zerrendak osatzeko kongresuak
Deialdiaren ostean, PPk atzeratu egin ditu lurralde-kongresuak (ez zeuden ofizialki deituta). Bertan izendatuko dituzte hautagaiak.
EAEko hiru lurraldeetan ordezkaritza lortu nahi dute oraingoan. Gaur egun, ez dago PPren Gipuzkoako diputaturik.