Feijóo se apunta a las dudas sobre el voto por correo: "No confío en los directivos de Correos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido va a proponer a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.



En un acto en Ceuta y después de que algunos dirigentes del PP hayan cuestionado la seguridad del voto por correo, el presidente del PP ha afirmado que confía "plenamente" en los carteros de Correos y en sus empleados públicos pero no confía en sus directivos.



Feijóo ha añadido que la Justicia tampoco confía en los directivos de la empresa pública porque varios de ellos están siendo investigados.



"El expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha afirmado Feijóo, en referencia a la exmilitante socialista Leire Díez y a Juan Manuel Serrano, investigados por la Audiencia Nacional en una causa que indaga una presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.



Las declaraciones del líder de la oposición se dan en un momento en el que varios dirigentes populares están cuestionando la seguridad del voto por correo, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido a "todo el mundo" que vaya a votar en urna.

