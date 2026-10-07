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Feijóo se apunta a las dudas sobre el voto por correo: "No confío en los directivos de Correos"

El líder del Partido Popular anuncia que pedirá a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
(D-I) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Feijóo ha visitado la ciudad autónoma por quinta vez en plena precampaña electoral para volver a mostrar su apoyo a Ceuta. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 07/10/2026
Alberto Núñez Feijóo, en Ceuta. Foto: EITB.

Agencias | EITB

Última actualización

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido va a proponer a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.

En un acto en Ceuta y después de que algunos dirigentes del PP hayan cuestionado la seguridad del voto por correo, el presidente del PP ha afirmado que confía "plenamente" en los carteros de Correos y en sus empleados públicos pero no confía en sus directivos.

Feijóo ha añadido que la Justicia tampoco confía en los directivos de la empresa pública porque varios de ellos están siendo investigados.

"El expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha afirmado Feijóo, en referencia a la exmilitante socialista Leire Díez y a Juan Manuel Serrano, investigados por la Audiencia Nacional en una causa que indaga una presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Las declaraciones del líder de la oposición se dan en un momento en el que varios dirigentes populares están cuestionando la seguridad del voto por correo, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido a "todo el mundo" que vaya a votar en urna.

Alberto Núñez Feijóo PP Oficinas de Correos Política

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