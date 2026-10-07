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Más Madrid propone a Ada Colau como candidata de Frente Amplio

Asimismo, también plantea que la ministra de Sanidad Monica García sea la número uno por Madrid
(Foto de ARCHIVO) La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau REMITIDA / HANDOUT por COMUNS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/10/2026

Ada Colau. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Mas Madridek Ada Colau proposatu du Frente Amplio alderdiko hautagai hauteskunde orokorretan

Agencias | EITB

Última actualización

Más Madrid ha propuesto a las organizaciones que forman Frente Amplio que esta candidatura sea confederal y coral y que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno. Asimismo, plantea también que la lista de Madrid la encabece la ministra de Sanidad en funciones, Mónica García

Según ha explicado Más Madrid en una nota de prensa, esta propuesta responde a los principios de "territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal" sobre los que llevan meses trabajando los cuatro partidos que conforman por el momento Frente Amplio: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

"A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona", añade la formación.

Ada Colau y Mónica García eran las dos opciones con más fuerza que había ahora mismo sobre la mesa para ser cabezas de lista de Frente Amplio y ambas habían mostrado su disposición.

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