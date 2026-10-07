Más Madrid ha propuesto a las organizaciones que forman Frente Amplio que esta candidatura sea confederal y coral y que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno. Asimismo, plantea también que la lista de Madrid la encabece la ministra de Sanidad en funciones, Mónica García.



Según ha explicado Más Madrid en una nota de prensa, esta propuesta responde a los principios de "territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal" sobre los que llevan meses trabajando los cuatro partidos que conforman por el momento Frente Amplio: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

"A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona", añade la formación.

Ada Colau y Mónica García eran las dos opciones con más fuerza que había ahora mismo sobre la mesa para ser cabezas de lista de Frente Amplio y ambas habían mostrado su disposición.