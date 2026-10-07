Será noticia: 90 aniversario del Gobierno Vasco, aviso amarillo por lluvia y manifestación de taxistas
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 7 de octubre de 2026:
- 90 aniversario del Gobierno Vasco: El 7 de octubre de 1936 se formó el primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari José Antonio Agirre. Hoy, 90 años después, se celebrará en la Casa de Juntas de Gernika el acto central de conmemoración de aquel aniversario, en este caso, presidido por el lehendakari Imanol Pradales.
- Aviso amarillo por lluvia: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a las 15:00 horas de esta tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora.
- Manifestación de taxistas en Donostia: Taxistas de toda la CAV protestan hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control de los vehículos VTC y para denunciar también lo que consideran "incumplimientos" de la normativa por parte de plataformas como UBER.