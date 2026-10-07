Taxistas de toda la CAV protestan hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control de los vehículos VTC y para denunciar también lo que consideran "incumplimientos" de la normativa por parte de plataformas como UBER.

La protesta arrancará a las nueve de la mañana con dos columnas de taxis que partirán desde la plaza Europa, junto al campus de Ibaeta; y la otra, desde la rotonda del ancla, en Bidebieta. Luego, se juntarán en el Boulevard.

Desde el Ayuntamiento donostiarra, el alcalde Jon Insausti, ha respondido a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte, que se inspecciona a las VTCs, y que la competencia es autonómica.

El alcalde Jon Insausti recuerda a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte. Que se inspecciona a las VTCs. Insiste en que la regulación es competencia autonómica.