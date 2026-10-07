Taxistas se unen hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control sobre los VTC
Taxistas de toda la CAV protestan hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control de los vehículos VTC y para denunciar también lo que consideran "incumplimientos" de la normativa por parte de plataformas como UBER.
La protesta arrancará a las nueve de la mañana con dos columnas de taxis que partirán desde la plaza Europa, junto al campus de Ibaeta; y la otra, desde la rotonda del ancla, en Bidebieta. Luego, se juntarán en el Boulevard.
Desde el Ayuntamiento donostiarra, el alcalde Jon Insausti, ha respondido a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte, que se inspecciona a las VTCs, y que la competencia es autonómica.
El alcalde Jon Insausti recuerda a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte. Que se inspecciona a las VTCs. Insiste en que la regulación es competencia autonómica.