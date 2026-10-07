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Taxistas se unen hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control sobre los VTC

Columnas de taxis de toda la CAV recorrerán la ciudad para llegar al Boulevard y culminar la protesta por los “incumplimientos” de la normativa por parte de plataformas como UBER.
(Foto de ARCHIVO) Taxis en Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYTO. VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/6/2026
Taxis en Vitoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Taxilariek bat egingo dute gaur Donostian GTIen gaineko kontrol handiagoa eskatzeko

EITB

Última actualización

Taxistas de toda la CAV protestan hoy en San Sebastián para reclamar un mayor control de los vehículos VTC y para denunciar también lo que consideran "incumplimientos" de la normativa por parte de plataformas como UBER.

La protesta arrancará a las nueve de la mañana con dos columnas de taxis que partirán desde la plaza Europa, junto al campus de Ibaeta; y la otra, desde la rotonda del ancla, en Bidebieta. Luego, se juntarán en el Boulevard.

Desde el Ayuntamiento donostiarra, el alcalde Jon Insausti, ha respondido a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte, que se inspecciona a las VTCs, y que la competencia es autonómica. 

El alcalde Jon Insausti recuerda a los taxistas que el Ayuntamiento cumple con su parte. Que se inspecciona a las VTCs. Insiste en que la regulación es competencia autonómica.

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