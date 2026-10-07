Taxilariek protesta egingo dute gaur Donostian VTCen gaineko kontrol handiagoa eskatzeko
EAE osotik iritsitako txailariek zutabeak osatuko dituzte, Boulevarden elkartu eta protesta egiteko. UBER bezalako plataformek ez dutela araudia betetzen salatuko dute.
EAE osoko taxilariek protesta egingo dute gaur Donostian, VTC ibilgailuen kontrol handiagoa eskatzeko eta UBER bezalako plataformek araudia "urratzen" dutela salatzeko.
Protesta goizeko bederatzietan hasiko da. Ibaetako campusaren ondoan dagoen Europa plazatik taxi zutabe bat abiatuko da, eta beste bat Bidebietako ainguraren biribilgunetik. Ondoren, Boulevardean elkartuko dira.
Donostiako Udaletik, Jon Insausti alkateak taxilariei erantzun die Udalak bere zatia betetzen duela, VTCak ikuskatzen dituela eta eskumena autonomikoa dela.