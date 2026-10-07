LERROBURU NAGUSIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena, abisu horia euriagatik eta taxilarien manifestazioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Agirre lehendakariari omenaldia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena: 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. Gaur, asteazkena, 90 urteren buruan, urteurrena ospatzeko ekitaldi nagusia egingo dute Gernika Batzar-etxean, eta Imanol Pradales lehendakaria buru izango da. 

-Abisu horia euriagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur arratsaldeko 15:00etan, prezipitazio handiengatik, ordubetean metro koadroko 15 litro (l/m²) baino gehiago bota ditzakeelako.

-Taxi gidarien manifestazioa Donostian: EAE osoko taxilariek protesta egingo dute gaur Donostian, VTC ibilgailuen gaineko kontrol handiagoa eskatzeko eta Uber eta beste plataformek araudia "urratu" egiten dutela salatzeko.

Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritza Eguraldia Alerta Meteorologikoak Taxiak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X