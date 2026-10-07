Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena, abisu horia euriagatik eta taxilarien manifestazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena: 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. Gaur, asteazkena, 90 urteren buruan, urteurrena ospatzeko ekitaldi nagusia egingo dute Gernika Batzar-etxean, eta Imanol Pradales lehendakaria buru izango da.
-Abisu horia euriagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur arratsaldeko 15:00etan, prezipitazio handiengatik, ordubetean metro koadroko 15 litro (l/m²) baino gehiago bota ditzakeelako.
-Taxi gidarien manifestazioa Donostian: EAE osoko taxilariek protesta egingo dute gaur Donostian, VTC ibilgailuen gaineko kontrol handiagoa eskatzeko eta Uber eta beste plataformek araudia "urratu" egiten dutela salatzeko.