Vivienda
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Esteban ve "legal" pero no "bonito" aprobar en la Diputación Permanente los decretos sobre vivienda

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido a "unos y otros dejar de agitar banderitas" con la vivienda y ha afirmado que aprobar en la Diputación Permanente los decretos sobre vivienda es "legal" pero no es "ortodoxo ni bonito". A su juicio, el texto que van a apoyar es un "parche momentáneo" y es precisa una "revisión a toda la política de vivienda".

EAJ-PNV Política Vivienda

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X