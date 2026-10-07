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Esteban ve "legal" pero no "bonito" aprobar en la Diputación Permanente los decretos sobre vivienda
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido a "unos y otros dejar de agitar banderitas" con la vivienda y ha afirmado que aprobar en la Diputación Permanente los decretos sobre vivienda es "legal" pero no es "ortodoxo ni bonito". A su juicio, el texto que van a apoyar es un "parche momentáneo" y es precisa una "revisión a toda la política de vivienda".
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