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Etxebizitzaren dekretuak Diputazio Iraunkorrean onartzea "legezkoa" da, baina ez da "polita", Estebanen hitzetan
EAJren bozeramaile Aitor Estebanek etxebizitzaren aferarekin "banderatxoei eragiteari uzteko" eskatu die batzuei eta besteei, eta Diputazio Iraunkorrean etxebizitzari buruzko dekretuak onartzea "legezkoa" dela esan du, nahiz eta ez zaion "ez ortodoxoaz, ez polita" iruditzen.
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