Eneko Goia, Gorka Urtaran y Amaia del Campo, entre las propuestas del PNV para el 29-N

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) de EAJ-PNV ha iniciado el proceso interno para confeccionar las listas con las que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre los nombres incluidos en su propuesta figuran Eneko Goia por Gipuzkoa, Gorka Urtaran por Araba y Amaia del Campo por Bizkaia, junto a otros candidatos y candidatas que deberán pasar ahora por el proceso de elección interna.

La propuesta remitida a las Organizaciones Territoriales está ordenada alfabéticamente, por lo que el orden definitivo de las candidaturas todavía no está establecido.

En Gipuzkoa, la propuesta para el Congreso incluye a Joseba Andoni Agirretxea, Lide Amabilia, Olatz Arrese, Eneko Goia, Xabier Txurruka y Maribel Vaquero. Para el Senado, figuran Luke Uribe-Etxebarria y Bittori Zabala.

En Araba, los nombres propuestos para el Congreso son Txerra Molinuevo, Ibone Santos, Nagore Trepiana y Gorka Urtaran. Para el Senado, el EBB plantea las candidaturas de Eneritz Alonso, José Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, Arantza Yarza y Saray Zárate.

En Bizkaia, la propuesta para el Congreso está formada por Jon Andoni Atutxa, Amaia del Campo, Imanol Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagastizabal, Aitor Sorriketa y Maitane Zearreta. Para el Senado, figuran Nerea Ahedo, Keltse Eiguren, María Dolores Etxano, Etor Gorroño, Kepa Lambarri y Martín Pérez.