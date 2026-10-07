Eneko Goia, Gorka Urtaran y Amaia del Campo, entre las propuestas del PNV para el 29-N
El Euzkadi Buru Batzar (EBB) de EAJ-PNV ha iniciado el proceso interno para confeccionar las listas con las que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre los nombres incluidos en su propuesta figuran Eneko Goia por Gipuzkoa, Gorka Urtaran por Araba y Amaia del Campo por Bizkaia, junto a otros candidatos y candidatas que deberán pasar ahora por el proceso de elección interna.
La propuesta remitida a las Organizaciones Territoriales está ordenada alfabéticamente, por lo que el orden definitivo de las candidaturas todavía no está establecido.
En Gipuzkoa, la propuesta para el Congreso incluye a Joseba Andoni Agirretxea, Lide Amabilia, Olatz Arrese, Eneko Goia, Xabier Txurruka y Maribel Vaquero. Para el Senado, figuran Luke Uribe-Etxebarria y Bittori Zabala.
En Araba, los nombres propuestos para el Congreso son Txerra Molinuevo, Ibone Santos, Nagore Trepiana y Gorka Urtaran. Para el Senado, el EBB plantea las candidaturas de Eneritz Alonso, José Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, Arantza Yarza y Saray Zárate.
En Bizkaia, la propuesta para el Congreso está formada por Jon Andoni Atutxa, Amaia del Campo, Imanol Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagastizabal, Aitor Sorriketa y Maitane Zearreta. Para el Senado, figuran Nerea Ahedo, Keltse Eiguren, María Dolores Etxano, Etor Gorroño, Kepa Lambarri y Martín Pérez.
Un proceso acelerado por la convocatoria electoral
La convocatoria de las elecciones del 29-N ha obligado al PNV a acortar los plazos habituales para confeccionar sus listas. No obstante, la formación mantendrá su tradicional sistema de doble vuelta.
La primera vuelta comenzará este jueves, 8 de octubre, y finalizará el domingo 11. Las Asambleas Municipales podrán refrendar la propuesta del EBB o incorporar nuevos candidatos y candidatas.
La segunda vuelta se celebrará entre el 13 y el 15 de octubre, cuando cada Organización Municipal votará su propuesta definitiva. Las Asambleas Territoriales deberán validar esas propuestas el viernes 16 de octubre.
El proceso concluirá el sábado 17 de octubre con una Asamblea Nacional Extraordinaria. Será este órgano el que tenga la última palabra sobre las candidaturas definitivas de EAJ-PNV para las elecciones generales.