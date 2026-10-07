Iñaki Gabilondo: "Creo en la política, creo en los partidos; no acepto que todos sean iguales"

El periodista guipuzcoano Iñaki Gabilondo será entrevistado por Arantxa Ruiz en una nueva entrega de "12 minutos". Gabilondo habla de los grandes problemas que requieren grandes soluciones (como la vivienda) y critica a PSOE Y PP por no hacer política con mayúsculas más allá de horizontes electorales. En general, habla de la desconfianza y de la polarización, no sólo en el Estado español si no también en Europa, Francia, Alemania.