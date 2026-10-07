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Iñaki Gabilondo: "Politikan sinesten dut, alderdietan sinesten dut; ez dut uste denak berdinak direnik"
Iñaki Gabilondo kazetari gipuzkoarra elkarrizketatu du Arantxa Ruizek 12 minutos saioko atal berrian. Gabilondok irtenbide handiak behar dituzten arazo handiez hitz egin du (etxebizitza, adibidez) eta PSOE eta PP kritikatu ditu behar den moduko politika ez egiteagatik.
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