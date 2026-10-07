"12 MINUTOS"

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iñaki Gabilondo: "Politikan sinesten dut, alderdietan sinesten dut; ez dut uste denak berdinak direnik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Gabilondo kazetari gipuzkoarra elkarrizketatu du Arantxa Ruizek 12 minutos saioko atal berrian. Gabilondok irtenbide handiak behar dituzten arazo handiez hitz egin du (etxebizitza, adibidez) eta PSOE eta PP kritikatu ditu behar den moduko politika ez egiteagatik.

Kazetaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X