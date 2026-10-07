El 7 de octubre de 1936 se formó el primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari José Antonio Agirre. Hoy, 90 años después, se celebrará en la Casa de Juntas de Gernika el acto central de conmemoración de aquel aniversario, en este caso, presidido por el lehendakari Imanol Pradales. En el acto se reconocerá a aquel primer Gobierno y a a los que le sucedieron y se proclamará que el hilo conductor desde 1936 hasta hoy no se ha interrumpido.