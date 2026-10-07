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Zuzenean: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena

Iragarkia
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18:00 - 20:00
egun
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Azken eguneratzea

1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. 90 urteren buruan, urteurrena ospatzeko ekitaldi nagusia egingo dute Gernika Batzar-etxean, eta Imanol Pradales lehendakaria buru izango da. Lehen gobernu hura eta haren ondorengoen aldeko omenaldia izango da, eta 1936tik gaurdainoko haria ez dela eten plazaratzeko. 

Gernika Lumo Eusko Jaurlaritza Politika

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