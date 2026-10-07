Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Zuzenean: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena
1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. 90 urteren buruan, urteurrena ospatzeko ekitaldi nagusia egingo dute Gernika Batzar-etxean, eta Imanol Pradales lehendakaria buru izango da. Lehen gobernu hura eta haren ondorengoen aldeko omenaldia izango da, eta 1936tik gaurdainoko haria ez dela eten plazaratzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena, abisu horia euriagatik eta taxilarien manifestazioa
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena ospatuko dute Gernikako Batzar Etxean
ZUZENEAN
Duela min.
Puigdemont: "Amnistia ez da Kataluniaren eta Espainiaren arteko gatazkaren konponbidea"
ZUZENEAN
Duela min.
EAJk berriro etxebizitzari buruzko lehen dekretuaren alde eta kontratuak automatikoki berritzeko arauaren kontra egingo du
ZUZENEAN
Duela min.
PSOE deklaratzera deitzeko eskatu dio PPk Pedraz epaileari, ustezko ustelkeria sarearen gastuak "ordaindu" zituela argudiatuta
ZUZENEAN
Duela min.
Zein dira onartutako etxebizitza dekretuen berritasun nagusiak?
ZUZENEAN
Duela min.
Espainiako Gobernuak etxebizitza dekretuak onartu ditu berriro, eta babestea eskatu du "gizatasunagatik" eta "sen onagatik"
ZUZENEAN
Duela min.
Ubarretxenak "zail" ikusten du 53 egunen buruan 5 eskumenak eskualdatzea, ia bi urtean lortu ez dutela kontuan izanda
ZUZENEAN
Duela min.
EAEko PPk posta bidezko botoaren inguruko susmoak hauspotu ditu eta Genovak sistemaren bermeak defendatu ditu
Gehiago ikusi