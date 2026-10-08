Colau dice que aceptará liderar el Frente Amplio si es una única papeleta que incluya a Podemos

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado hoy que solo aceptará liderar el Frente Amplio si esa candidatura aúna a toda la izquierda en una única papeleta e incorpore también a Podemos. Es más, ha proclamado que debe ser "factible" que Podemos se sume a esa futura coalición y les invita a formar parte de una mesa conjunta de negociación con el resto de los partidos.



Por tanto, ha agregado que está dispuesta a ayudar personalmente para que estén "todos" los partidos, citando también a Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, y no quiere ponerse en el "escenario" de que una formación, en referencia implícita a Podemos, se salga de ese frente. Es más, ha advertido que si alguien decide ir "por libre" la ciudadanía no lo entendería y "penalizaría mucho".



Los partidos implicados en Frente Amplio siguen negociando para alcanzar un acuerdo sobre los pormenores de la candidatura y la persona que será cabeza de lista. Por ejemplo, IU considera que sería una magnífica candidata aunque avisa que los acuerdos tienen que implicar a todas las formaciones, los Comuns manifestaron que aún no hay nada cerrado y Movimiento Sumar demandó discreción en las negociaciones.



En este contexto, la exalcaldesa se ha mostrado "profundamente" honrada con que se piense en ella para liderar el proyecto y ha señalado que ella está dispuesta a liderarlo si hay una sola papeleta de la izquierda, dado que no hay diferencias de calado entre los partidos respecto a las políticas y es totalmente viable pactar un programa de mínimos, dado que el momento es "histórico"

Convencida de que hay espacio para todos

"Lo que estoy planteando es que hace falta un Frente Amplio donde la ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única que además tiene que ser fácil porque hay un programa muy claro sobre la mesa en el que estamos todos de acuerdo", ha dicho.



