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El PSE-EE propone a Jon Nogales como candidato a diputado general de Álava

El gasteiztarra de 38 años es actualmente diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
MAM-eko argazkia: jon-nogales_
Jon Nogales, en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: PSE-EEk Jon Nogales proposatu du Arabako ahaldun nagusirako hautagai

EITB

Última actualización

El PSE-EE ha anunciado que Jon Nogales es el propuesto por el partido para ser candidato a diputado general de Álava.

Nacido en Vitoria-Gasteiz en 1988, es actualmente diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, y fue portavoz socialista en las juntas en la anterior legislatura. 

También ha tenido cargos dentro del partido, ya que fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Álava desde 2009 hasta 2013.

PSE EE Araba-Álava Elecciones Municipales y Forales Política

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