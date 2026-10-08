El PSE-EE propone a Jon Nogales como candidato a diputado general de Álava

El PSE-EE ha anunciado que Jon Nogales es el propuesto por el partido para ser candidato a diputado general de Álava.

Nacido en Vitoria-Gasteiz en 1988, es actualmente diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, y fue portavoz socialista en las juntas en la anterior legislatura.

También ha tenido cargos dentro del partido, ya que fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Álava desde 2009 hasta 2013.