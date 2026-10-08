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PSE-EEk Jon Nogales proposatu du Arabako ahaldun nagusirako hautagai

38 urteko gasteiztarra Mugikortasun Iraunkorraren eta Bide Azpiegituren diputatua da gaur egun.

MAM-eko argazkia: jon-nogales_
Jon Nogales, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEk iragarri duenaren arabera, Arabako ahaldun nagusi alderdiaren hautagaia Jon Nogales izango da.

1988an Gasteizen jaioa, gaur egun Mugikortasun Iraunkorraren eta Bide Azpiegituren diputatua da, eta aurreko legegintzaldian sozialisten bozeramailea izan zen Batzar Nagusietan. 

Alderdi barruan ere karguak izan ditu, Arabako Gazte Sozialisten idazkari nagusia izan baitzen 2009tik 2013ra.

PSE EE Araba Foru eta Udal Hauteskundeak Politika

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