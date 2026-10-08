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PSE-EEk Jon Nogales proposatu du Arabako ahaldun nagusirako hautagai
38 urteko gasteiztarra Mugikortasun Iraunkorraren eta Bide Azpiegituren diputatua da gaur egun.
PSE-EEk iragarri duenaren arabera, Arabako ahaldun nagusi alderdiaren hautagaia Jon Nogales izango da.
1988an Gasteizen jaioa, gaur egun Mugikortasun Iraunkorraren eta Bide Azpiegituren diputatua da, eta aurreko legegintzaldian sozialisten bozeramailea izan zen Batzar Nagusietan.
Alderdi barruan ere karguak izan ditu, Arabako Gazte Sozialisten idazkari nagusia izan baitzen 2009tik 2013ra.
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