Muere a los 90 años el histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras
El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado ha fallecido a los 90 años en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), según han confirmado fuentes de su entorno. Economista, profesor y fundador del Partido Socialista Galego (PSG) y de Anova, fue una figura destacada de la política y la vida académica gallegas.
Su actividad política comenzó en 1963, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Galego (PSG). Formó parte de su ejecutiva y se ocupó de las relaciones internacionales entre 1964 y 1970. Entre 1971 y 1977 fue secretario general de la formación, que abandonó ese último año después de haber encabezado la candidatura del PSG por A Coruña en las primeras elecciones constituyentes, sin lograr escaño.
En 1970 obtuvo por oposición la Cátedra de Estructura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago, donde también ejerció como decano en funciones durante las movilizaciones obreras y estudiantiles de 1972.
De la creación del BNG a Anova
Desde 1982 participó activamente en el proceso de constitución del BNG y fue candidato de la formación a la Presidencia de la Xunta en varias ocasiones durante los años 90 y principios de los 2000.
En 2012 abandonó el BNG y fundó Anova, formación que promovió junto a Esquerda Unida una coalición electoral que lideró junto a Yolanda Díaz y que posteriormente desembocó en En Marea, junto a Podemos.
Doce años después de la ruptura del nacionalismo gallego en la Asamblea de Amio, Beiras desempeñó un papel relevante para que Anova apoyase la candidatura del BNG en las elecciones de 2024. Participó entonces en varios actos junto a la candidata nacionalista, Ana Pontón, en una escenificación de la reconciliación entre ambas partes.
Referente académico y autor de numerosos libros
Además de su trayectoria política, Beiras fue autor de numerosos trabajos económicos y está considerado uno de los economistas gallegos más destacados de las últimas décadas. Entre sus obras figuran "El problema del desarrollo en la Galicia rural", premiada en 1966 por la Casa de Galicia de Nueva York, y "O atraso económico de Galicia", publicada en 1972 y considerada su obra más conocida.
También fue coautor de "A Galicia rural na encrucillada" y publicó, entre otros trabajos, "Por unha Galicia liberada", "Retratos en fite", "Un socialismo propio: O cooperativismo no Beiras mozo", "Prosas de combate e maldicer" y "Nuredin o taxista e Amedine o pintor".
En los últimos años mantuvo su presencia en la vida cultural y política gallega. La pasada primavera presentó un libro sobre la historia del PSG, partido que contribuyó a fundar, y recientemente participó en actos culturales. En 2023 falleció su mujer, la reconocida pintora Aurichu Pereira.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado sus condolencias por la muerte de Beiras y ha destacado que deja "una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas". Pontón ha señalado que tiene "un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego".