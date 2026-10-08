Muere a los 90 años el histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras

El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado ha fallecido a los 90 años en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), según han confirmado fuentes de su entorno. Economista, profesor y fundador del Partido Socialista Galego (PSG) y de Anova, fue una figura destacada de la política y la vida académica gallegas.

Su actividad política comenzó en 1963, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Galego (PSG). Formó parte de su ejecutiva y se ocupó de las relaciones internacionales entre 1964 y 1970. Entre 1971 y 1977 fue secretario general de la formación, que abandonó ese último año después de haber encabezado la candidatura del PSG por A Coruña en las primeras elecciones constituyentes, sin lograr escaño.

En 1970 obtuvo por oposición la Cátedra de Estructura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago, donde también ejerció como decano en funciones durante las movilizaciones obreras y estudiantiles de 1972.