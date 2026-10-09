Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales, 70.571 por primera vez

Desde las elecciones europeas de junio de 2024, se han incorporado al censo electoral de Euskadi 52.544 personas por haber alcanzado la mayoría de edad. De ellas, 26.335 corresponden a Bizkaia, 18.274 a Gipuzkoa y 7.935 a Álava.

En el conjunto de España, 38.728.356 personas podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. De ellas, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 viven en el extranjero.

Entre los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, al haber cumplido 18 años desde los comicios del 23 de julio de 2023.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre e informarán a cada elector de la mesa y el local electoral donde deberá votar.