Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales, 70.571 por primera vez
Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De ellas, 70.571 podrán ejercer su derecho al voto por primera vez, al haber cumplido 18 años desde los anteriores comicios generales, celebrados el 23 de julio de 2023, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Del total de electores, 1.728.228 residen en Euskadi y 96.658 viven en el extranjero. Por territorios, Bizkaia cuenta con 959.702 personas con derecho a voto, Gipuzkoa con 597.859 y Álava con 267.325.
Bizkaia concentra el mayor número de nuevos votantes
En Bizkaia podrán votar 909.301 personas residentes en el territorio y 50.401 que viven en el extranjero. En Gipuzkoa, 561.932 electores residen en el territorio y 35.927 viven fuera de España. En Álava, por su parte, 256.995 personas residen en el territorio y 10.330 en el extranjero.
De las 70.571 personas que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, 35.505 están censadas en Bizkaia, 24.516 en Gipuzkoa y 10.550 en Álava.
Más de 52.000 nuevos electores desde las europeas de 2024
Desde las elecciones europeas de junio de 2024, se han incorporado al censo electoral de Euskadi 52.544 personas por haber alcanzado la mayoría de edad. De ellas, 26.335 corresponden a Bizkaia, 18.274 a Gipuzkoa y 7.935 a Álava.
En el conjunto de España, 38.728.356 personas podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. De ellas, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 viven en el extranjero.
Entre los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, al haber cumplido 18 años desde los comicios del 23 de julio de 2023.
Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre e informarán a cada elector de la mesa y el local electoral donde deberá votar.