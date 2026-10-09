Autogobierno
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales pide a Sánchez la misma "velocidad" con las transferencias que con los decretos

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al Gobierno de España que tenga la "misma velocidad y valentía" para materializar las transferencias pendientes a Euskadi que la que ha tenido con la aprobación de los dos decretos dirigidos a paliar la crisis de vivienda. En su intervención, Pradales también se ha dirigido a EH Bildu y le ha pedido que "exija el cumplimiento del Estatuto con el mismo entusiasmo con el que apoya a ojos ciegos las decisiones del Gobierno español".

 

Gobierno Vasco Gobierno de España Parlamento Vasco Imanol Pradales Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X