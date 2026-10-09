Autogobernua
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Autogobernuarekin dekretuekin izan duen "azkartasun" bera izateko eskatu dio Pradalesek Sanchezi

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Transferentziak bideratzeko orduan etxebizitza-krisia arintzeko onartutako dekretuekin izandako "azkartasun eta ausardia" bera izateko eskatu dio lehendakariak Espainiako Gobernuari. Pradales EH Bilduri ere zuzendu zaio, eta "Estatutua betetzea eskatzeko" exijitu dio, "Espainiako Gobernuaren erabakiak babesten dituen gogo berarekin".

Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Politika

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