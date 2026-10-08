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Bengoetxea: 'Es un honor y una responsabilidad, pero ahora toca respetar el proceso interno del PNV'
La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que es un "honor y una responsabilidad" ser la candidata a diputada general de Bizkaia propuesta por el Bizkai Buru Batzar del PNV a las bases de la formación, en sustitución de Elixabete Etxanobe.
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