Bengoetxea: 'Es un honor y una responsabilidad, pero ahora toca respetar el proceso interno del PNV'

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que es un "honor y una responsabilidad" ser la candidata a diputada general de Bizkaia propuesta por el Bizkai Buru Batzar del PNV a las bases de la formación, en sustitución de Elixabete Etxanobe.