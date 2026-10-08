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Bengoetxea: 'Ohorea eta erantzukizuna da, baina orain EAJren barne prozesua errespetatu behar dugu'

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18:00 - 20:00

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Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakariordeak adierazi duenez, "ohorea eta erantzukizuna" da Bizkai Buru Batzarrak Bizkaiko ahaldun nagusirako proposatzea, Elixabete Etxanobe ordezkatuz.

EAJ-PNV Bizkaiko Foru Aldundia Politika

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