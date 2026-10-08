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Bengoetxea: 'Ohorea eta erantzukizuna da, baina orain EAJren barne prozesua errespetatu behar dugu'
Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakariordeak adierazi duenez, "ohorea eta erantzukizuna" da Bizkai Buru Batzarrak Bizkaiko ahaldun nagusirako proposatzea, Elixabete Etxanobe ordezkatuz.
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