El PP acepta tres debates electorales para el 29N, incluido un cara a cara entre Feijóo y Sánchez

El Partido Popular ha aceptado participar en tres debates electorales de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta incluye un cara a cara entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, además de dos debates con otros representantes políticos.

En un comunicado, el PP ha confirmado que acepta la invitación de Mediaset para celebrar el cara a cara entre Feijóo y Sánchez el 16 de noviembre, primer lunes de la campaña electoral, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2023.

La formación también ha aceptado participar en el debate propuesto por Atresmedia, que reunirá a los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en el conjunto del Estado. El PP plantea que este encuentro se celebre el 26 de noviembre, tres días antes de las votaciones.

Por último, el partido ha mostrado su disposición a acudir al debate organizado por RTVE, en el que participarían los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria. La fecha propuesta para este encuentro es el 23 de noviembre.