PPk hiru hauteskunde-eztabaida onartu ditu A29ko hauteskundeetarako, Feijooren eta Sanchezen arteko aurrez aurreko bat barne
Alderdi Popularrak Atresmediako eztabaida azaroaren 26an egitea proposatu du (hauteskundeak egin baino hiru egun lehenago) eta Mediasetek eta RTVEk antolatu dituzten topaketetan parte hartuko duela berretsi du.
Alderdi Popularrak hiru hauteskunde-eztabaidatan parte hartzea onartu du, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak egin aurretik. Proposamenak Alberto Nuñez Feijoo PPko buruaren eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente eta hautagai sozialistaren arteko aurrez aurreko eztabaida jasotzen du, baita beste ordezkari politiko batzuekin izan beharreko bi eztabaida ere.
Agiri batean, PPk baieztatu du onartu egin duela Mediasetek Feijooren eta Sanchezen arteko aurrez aurrekoa azaroaren 16an egitea, hauteskunde-kanpainaren lehen astelehenean, 2023ko hauteskunde orokorretan gertatu zen bezala.
Halaber, Atresmediak proposatutako eztabaidan parte hartzea onartu du PPk, Estatuan ordezkaritza duten alderdi nagusietako hautagaiak bilduko dituen hitzorduan. Eztabaida azaroaren 26an egitea proposatu du, hauteskunde-eguna heldu baino hiru egun lehenago.
Azkenik, Alderdi Popularra RTVEk antolatutako eztabaidara joateko prest agertu da, Kongresuan ordezkaritza duten talde politikoen bozeramaileek parte hartuko bailukete.