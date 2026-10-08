Rufián asegura que quiere ser el candidato de ERC, "acompañado" de otras izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que quiere ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones generales del 29N, pero ha insistido en que quiere ir "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas" porque "esto solos no se gana".

"Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", ha afirmado en un mensaje en X.

Según Rufián, lo está intentando hacer "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas": "Porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final".

“Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre", ha agregado Rufián, que mantiene la incógnita sobre su papel en la candidatura de ERC a las generales.

La dirección de ERC, con Junqueras a la cabeza, sigue apostando por Rufián como número uno de la lista, a pesar del pulso que mantienen con él por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos.