ELECCIONES GENERALES 29N
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Rufián asegura que quiere ser el candidato de ERC, "acompañado" de otras izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso insiste en que quiere ir "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas", porque "esto solos no se gana". “Ojalá ERC también lo quiera. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta", ha agregado.

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Eduardo Parra / Europa Press 02/10/2026
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Foto de archivo: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que quiere ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones generales del 29N, pero ha insistido en que quiere ir "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas" porque "esto solos no se gana".

"Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", ha afirmado en un mensaje en X.

Según Rufián, lo está intentando hacer "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas": "Porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final".

“Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre", ha agregado Rufián, que mantiene la incógnita sobre su papel en la candidatura de ERC a las generales.

La dirección de ERC, con Junqueras a la cabeza, sigue apostando por Rufián como número uno de la lista, a pesar del pulso que mantienen con él por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos. 

ERC Congreso Diputados Partidos Políticos España Política

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