Rufianek esan du ERCren hautagaia izan nahi duela, ezkerreko beste indar batzuekin batera
ERCk Kongresuan duen bozeramaileak azpimarratu du "beste indar ezkertiar eta antifaxista batzuekin batera" aurkezteko asmoa duela, "bakarrik ezin baita irabazi". “Ea ERCk ere hala nahi duen. Ez naiz hika-miketan sartuko eta ez dut inorengatik hitz txarrik esango ere, gezurra esan arren", gaineratu du.
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak ziurtatu du Esquerraren hautagaia izan nahi duela azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan, baina azpimarratu du "ezkerreko eta faxismoaren aurkako beste indar batzuekin batera" aurkezteko asmoa duela, "bakarrik ezin baita irabazi".
"Esquerra Republicana ordezkatu nahi dut. Eta hori egiten saiatzen ari naiz, gutxieneko baldintza batzuekin, datorrenari behar adinako berme eta ausardiaz aurre egin ahal izateko", adierazi du X sare sozialean zabaldutako mezu batean.
Rufianek azaldu duenez, "ezkerreko eta faxismoaren aurkako beste indar batzuekin batera" aurkezteko asmoa du, "bakarrik ezin baita irabazi". "Eta amaierara arte saiatuko naiz", gaineratu du ERCk Kongresuan duen bozeramaileak.
"Ea ERCk ere hala nahi duen. Besterik ez. Eta ez naiz inolako hika-mikatan sartuko, ezta inori buruzko hitz txarrik esango ere, zenbat gezur esan eta zenbat gauza filtratu arren", gaineratu du Rufianek. Hala, oraindik ere zalantzan dago zein izango den haren rola ERCren hautagaitzan hurrengo hauteskunde orokorretarako.
ERCren zuzendaritzak, Oriol Junqueras buru duela, Rufian zerrendaburu jartzearen alde egiten jarraitzen du, nahiz eta harekin tirabiran egon ezkerreko fronte zabal baten aldeko apustuagatik, Sumar eta Podemos barne hartuko lituzkeena, besteak beste.