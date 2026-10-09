ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
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Ansola: "Etxanobe podía haber sido una muy buena candidata, pero tenemos que presentar lo mejor que tenemos"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansola: "Etxanobe oso hautagai ona izan zitekeen, baina daukagun onena aurkeztu behar dugu"

EITB

Última actualización

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha destacado en Radio Euskadi la elección de Bengoetxea como candidata. Ha subrayado también que esta propuesta del BBB deberá ser ratificada por las bases en el proceso interno que se abrirá para ello a mediados de octubre.

EAJ-PNV Elecciones Municipales y Forales Política

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